Intelcom Заплати

Заплатата в Intelcom варира от $60,476 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $105,874 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Intelcom. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$106K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Intelcom е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $105,874. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intelcom е $82,130.

