Интел Заплати

Заплатата в Intel варира от $36,403 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $818,056 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Интел. Последно актуализирано: 10/21/2025
Машин лърнинг инженер
Бекенд софтуер инженер
Фул-стак софтуер инженер
Нетуъркинг инженер
Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер
Дейта инженер
Продъкшън софтуер инженер
Сикюрити софтуер инженер
ДевОпс инженер
Сайт рилайабилити инженер
Крипто инженер
Системс инженер
Видео гейм софтуер инженер
Рисърч сайънтист
Ей Ай рисърчър
Ей Ай инженер
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Intel, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intel, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
