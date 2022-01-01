Директория на компаниите
Intel
Интел Заплати

Заплатата в Intel варира от $36,403 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $818,056 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Интел. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Сикюрити софтуер инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Крипто инженер

Системс инженер

Видео гейм софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Ей Ай рисърчър

Ей Ай инженер

Embedded Systems Software Engineer

Хардуерен инженер
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Продуктов мениджър
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Специалист по данни
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Технически програмен мениджър
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Техникъл проджект мениджър

Мениджър софтуерно инженерство
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Механичен инженер
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Архитект на решения
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Маркетинг
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Продукт маркетинг мениджър

Продуктов дизайнер
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Финансов аналитик
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Програмен мениджър
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Химичен инженер
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Електроинженер
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Бизнес аналитик
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Човешки ресурси
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Инженер материали
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Продажби
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Фийлд сейлс мениджър

Акаунт мениджър

Бизнес развитие
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Бизнес операции
Median $151K
Мениджър бизнес операции
Median $201K
Мениджър анализ на данни
Median $262K
Оптичен инженер
Median $239K
Мениджър продуктов дизайн
Median $290K
Проектен мениджър
Median $57.8K
Счетоводител
Median $137K

Technical Accountant

Административен асистент
Median $95.2K
Графичен дизайнер
Median $235K
Инженер по продажби
Median $201K
Правни въпроси
Median $300K
Ръководител на екипа
$220K
Строителен инженер
$231K

Construction Engineer

Инженер автоматизация
$230K
Клиентско обслужване
$103K
Аналитик данни
$71.7K
Мениджър съоръжения
$118K
Моден дизайнер
$76.4K
Индустриален дизайнер
$156K
Управленски консултант
$120K
МЕП инженер
$180K
Prompt Engineer
$469K
Рекрутър
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Технически писател
$44.2K
УИ изследовател
$37.7K
Рисков капиталист
$166K
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Intel, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Intel, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Intel е Софтуерен инженер at the Fellow level с годишно общо възнаграждение от $818,056. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intel е $188,939.

