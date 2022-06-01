Директория на компаниите
Integrate Заплати

Диапазонът на заплатите на Integrate варира от $3,906 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $80,400 за Ръководител на проект в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Integrate. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $13.9K
Продуктов мениджър
$3.9K
Ръководител на проект
$80.4K

ЧЗВ

