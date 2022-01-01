Директория на компаниите
Integral Ad Science
Integral Ad Science Заплати

Диапазонът на заплатите на Integral Ad Science варира от $105,525 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $320,390 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Integral Ad Science. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $175K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $165K
Информационен технолог (ИТ)
$320K

Продажби
$106K
Ръководител софтуерно инженерство
$269K
Архитект на решения
$159K
Технически ръководител на програма
$131K
UX изследовател
$109K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Integral Ad Science is Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $320,390. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Integral Ad Science is $162,100.

Други ресурси