  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

Intapp Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в Intapp възлиза на $108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intapp. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Intapp
Associate UX Designer
Austin, TX
Общо годишно
$108K
Ниво
1
Основна
$95K
Stock (/yr)
$6.5K
Бонус
$6.5K
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Intapp?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Intapp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Intapp in United States е с годишно общо възнаграждение от $174,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intapp за позицията Продуктов дизайнер in United States е $108,000.

