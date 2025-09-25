Директория на компаниите
Intapp Мениджър продуктов дизайн Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър продуктов дизайн in United States в Intapp варира от $76.8K до $110K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intapp. Последна актуализация: 9/25/2025

Средно общо възнаграждение

$88K - $103K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$76.8K$88K$103K$110K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Intapp, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър продуктов дизайн в Intapp in United States е с годишно общо възнаграждение от $109,512. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intapp за позицията Мениджър продуктов дизайн in United States е $76,752.

