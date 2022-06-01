Директория на компаниите
Intapp
Intapp Заплати

Диапазонът на заплатите на Intapp варира от $72,507 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $233,825 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Intapp. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Продуктов дизайнер
Median $108K
Продуктов мениджър
Median $144K
Счетоводител
$72.5K

Информационен технолог (ИТ)
$234K
Маркетинг
$102K
Ръководител продуктов дизайн
$95.5K
Ръководител на проект
$164K
Продажби
$120K
Софтуерен инженер
$119K
Ръководител софтуерно инженерство
$129K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Intapp, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Intapp is Информационен технолог (ИТ) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp is $119,799.

Други ресурси