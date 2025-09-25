Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in Canada в Intact Financial Corporation варира от CA$217K до CA$302K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intact Financial Corporation. Последна актуализация: 9/25/2025
Средно общо възнаграждение
