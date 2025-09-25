Директория на компаниите
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in Canada в Intact Financial Corporation варира от CA$217K до CA$302K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intact Financial Corporation. Последна актуализация: 9/25/2025

Средно общо възнаграждение

CA$232K - CA$274K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CA$217KCA$232KCA$274KCA$302K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

CA$225K

Какви са кариерните нива в Intact Financial Corporation?

ЧЗВ

