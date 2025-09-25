Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в Intact Financial Corporation възлиза на CA$77.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intact Financial Corporation. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$77.4K
Ниво
L4
Основна
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
0 Години
Какви са кариерните нива в Intact Financial Corporation?

CA$225K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Intact Financial Corporation in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$136,569. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intact Financial Corporation за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$77,099.

