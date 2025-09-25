Директория на компаниите
Intact Financial Corporation
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър анализ на данни

  • Всички заплати в Мениджър анализ на данни

Intact Financial Corporation Мениджър анализ на данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър анализ на данни in Canada в Intact Financial Corporation възлиза на CA$178K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intact Financial Corporation. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$178K
Ниво
-
Основна
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$22.7K
Години в компанията
1 Година
Години опит
16 Години
Какви са кариерните нива в Intact Financial Corporation?

CA$225K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър анализ на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър анализ на данни в Intact Financial Corporation in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$202,131. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intact Financial Corporation за позицията Мениджър анализ на данни in Canada е CA$175,088.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Intact Financial Corporation

Свързани компании

  • Apple
  • Stripe
  • Lyft
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси