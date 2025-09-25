Директория на компаниите
Intact Financial Corporation
Средното общо възнаграждение за Експерт по застрахователни щети in Ireland в Intact Financial Corporation варира от €22.3K до €31.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Intact Financial Corporation. Последна актуализация: 9/25/2025

Средно общо възнаграждение

€23.9K - €28.2K
Ireland
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

€142K

Какви са кариерните нива в Intact Financial Corporation?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Експерт по застрахователни щети в Intact Financial Corporation in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €31,083. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Intact Financial Corporation за позицията Експерт по застрахователни щети in Ireland е €22,316.

Други ресурси