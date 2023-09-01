Директория на компаниите
Insurance Corporation of British Columbia Заплати

Заплатата в Insurance Corporation of British Columbia варира от $20,732 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $100,500 за Бизнес аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Insurance Corporation of British Columbia. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $58.4K
Бизнес операции
$43.9K
Бизнес аналитик
$101K

Копирайтър
$56K
Специалист по данни
$80.8K
Финансов аналитик
$20.7K
Продуктов мениджър
$101K
Рисков капиталист
$23.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Insurance Corporation of British Columbia е Бизнес аналитик at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $100,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Insurance Corporation of British Columbia е $57,189.

