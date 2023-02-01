Директория на компаниите
Insurance Auto Auctions
Insurance Auto Auctions Заплати

Диапазонът на заплатите на Insurance Auto Auctions варира от $63,315 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $153,765 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Insurance Auto Auctions. Последна актуализация: 8/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $120K
Информационен технолог (ИТ)
$63.3K
Ръководител софтуерно инженерство
$154K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Insurance Auto Auctions, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $153,765. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Insurance Auto Auctions, е $120,000.

Други ресурси