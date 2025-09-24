Директория на компаниите
Instacart
Instacart Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Instacart варира от $209K на year за L4 до $395K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $243K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Instacart. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (50.00% годишно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)



Включени длъжности

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Instacart in United States е с годишно общо възнаграждение от $395,429. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Instacart за позицията Продуктов дизайнер in United States е $240,000.

