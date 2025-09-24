Директория на компаниите
Instacart
Instacart Партньорски мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Партньорски мениджър in United States в Instacart варира от $233K до $318K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Instacart. Последна актуализация: 9/24/2025

Средно общо възнаграждение

$249K - $301K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$233K$249K$301K$318K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (50.00% годишно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)



Най-високоплатеният пакет за Партньорски мениджър в Instacart in United States е с годишно общо възнаграждение от $317,840. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Instacart за позицията Партньорски мениджър in United States е $232,900.

