Instacart
Възнаграждението за Бизнес аналитик in United States в Instacart варира от $173K на year за L4 до $287K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $208K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Instacart. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Business Analyst 2
$173K
$129K
$38.2K
$6.3K
L5
Senior Business Analyst 1
$217K
$147K
$62.2K
$8K
L6
Senior Business Analyst 2
$287K
$175K
$109K
$2.7K
Виж 3 още нива
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (50.00% годишно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Бизнес аналитик at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Бизнес аналитик role in United States is $205,000.

