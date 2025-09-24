Директория на компаниите
Възнаграждението за Мениджър бизнес операции в Instacart възлiza на $210K на year за L6. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Instacart. Последна актуализация: 9/24/2025

Средно общо възнаграждение

$193K - $219K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$170K$193K$219K$242K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$210K
$158K
$52K
$0
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Instacart, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (50.00% годишно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър бизнес операции в Instacart е с годишно общо възнаграждение от $241,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Instacart за позицията Мениджър бизнес операции е $170,150.

