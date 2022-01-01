Директория на компаниите
Inovalon
Работите тук? Заявете вашата компания

Inovalon Заплати

Заплатата в Inovalon варира от $43,675 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $276,375 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Inovalon. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $100K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $132K
Аналитик данни
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бизнес аналитик
Median $96K
Бизнес развитие
$110K
Клиентско обслужване
$55.3K
Човешки ресурси
$190K
Управленски консултант
$276K
Проектен мениджър
$146K
Продажби
$49.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$246K
Архитект на решения
$43.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Inovalon е Управленски консултант at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $276,375. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Inovalon е $105,223.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Inovalon

Свързани компании

  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Teradata
  • Seagate
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси