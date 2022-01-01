Директория на компаниите
Innovaccer
Innovaccer Заплати

Заплатата в Innovaccer варира от $9,325 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $260,100 за Мениджър продуктов дизайн в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Innovaccer. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Бекенд софтуер инженер

Специалист по данни
Median $17.5K
Продуктов мениджър
Median $55.8K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $67.7K
Аналитик данни
Median $9.3K
Продуктов дизайнер
Median $21.6K
Мениджър анализ на данни
$70.8K
Информационен технолог (ИТ)
$77.7K
Управленски консултант
$16.5K
Маркетингови операции
$11.8K
Мениджър продуктов дизайн
$260K
Продажби
$11.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Innovaccer е Мениджър продуктов дизайн at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $260,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Innovaccer е $21,561.

