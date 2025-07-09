Директория на компаниите
Innotech
Innotech Заплати

Заплатата в Innotech варира от $11,973 общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $122,400 за Химичен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Innotech. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $51K

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Аналитик данни
Median $39.8K
Бизнес аналитик
Median $46K

Архитект на решения
Median $68K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
Median $78.9K
Административен асистент
$22.7K
Химичен инженер
$122K
Специалист по данни
Median $31.3K
Информационен технолог (ИТ)
$12K
Инвестиционен банкер
$41.8K
Правни въпроси
$63.2K
Продуктов дизайнер
$38.8K
Продуктов мениджър
$60.2K
Проектен мениджър
$91.4K
Рекрутър
$58.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$66K
Рисков капиталист
$41.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Innotech е Химичен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Innotech е $50,958.

