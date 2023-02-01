Директория на компаниите
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Заплати

Диапазонът на заплатите на InnoPeak Technology варира от $93,132 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $265,000 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на InnoPeak Technology. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $265K
Експерт по данни
$237K
Хардуерен инженер
$165K

Правен отдел
$221K
Продуктов дизайнер
$109K
Продуктов мениджър
$93.1K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в InnoPeak Technology, е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $265,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в InnoPeak Technology, е $192,960.

