INNOLUX
INNOLUX Заплати

Заплатата в INNOLUX варира от $23,852 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $39,308 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на INNOLUX. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $25.9K
Механичен инженер
$36.1K
Продуктов дизайнер
$23.9K

Проектен мениджър
$39.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в INNOLUX е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $39,308. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в INNOLUX е $30,980.

