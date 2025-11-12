Директория на компаниите
InMobi
InMobi Архитект на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Архитект на данни in India в InMobi варира от ₹3.57M до ₹4.89M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на InMobi. Последна актуализация: 11/12/2025

Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В InMobi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (1.19% за период)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на данни в InMobi in India е с годишно общо възнаграждение от ₹12,988,619. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в InMobi за позицията Архитект на данни in India е ₹5,479,855.

