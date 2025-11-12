Директория на компаниите
Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in India в InMobi възлiza на ₹7.52M на year за SDE IV. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹6.81M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на InMobi. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
SDE I
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Виж 5 още нива
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В InMobi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (1.19% за период)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в InMobi in India е с годишно общо възнаграждение от ₹10,505,389. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в InMobi за позицията Full-Stack софтуерен инженер in India е ₹6,761,424.

