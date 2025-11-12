Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in India в InMobi възлiza на ₹7.52M на year за SDE IV. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹6.81M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на InMobi. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В InMobi, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (1.19% за период)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)