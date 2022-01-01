Директория на компаниите
Inmar
Inmar Заплати

Диапазонът на заплатите на Inmar варира от $79,600 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $224,400 за Маркетинг в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Inmar. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $109K
Ръководител на експерти по данни
$188K
Експерт по данни
$110K

Финансов анализатор
$86.7K
Човешки ресурси
$79.6K
Маркетинг
$224K
Продуктов мениджър
$147K
Продажби
$124K
Ръководител софтуерно инженерство
$159K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Inmar, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $224,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Inmar, е $124,375.

