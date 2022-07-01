Infront X Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на Infront X варира от $43,512 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $181,090 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Infront X. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Продуктов мениджър
$181K
Ръководител на проект
$43.5K
Софтуерен инженер
$92.8K

Технически ръководител на програма
$161K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Infront X, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $181,090. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Infront X, е $126,793.

