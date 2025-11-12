Директория на компаниите
Infosys
Infosys Сътрудник Заплати в United States

Медианният пакет за възнаграждение на Сътрудник in United States в Infosys възлиза на $57K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Общо годишно
$57K
Ниво
JL3B
Основна
$57K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Най-високоплатеният пакет за Сътрудник в Infosys in United States е с годишно общо възнаграждение от $68,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infosys за позицията Сътрудник in United States е $57,000.

Други ресурси