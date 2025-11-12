Възнаграждението за Архитект на данни in Pune Metropolitan Region в Infosys варира от ₹431K на year за JL3B до ₹991K на year за JL5. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
JL3B
₹431K
₹431K
₹0
₹0
JL3A
₹197K
₹197K
₹0
₹0
JL4
₹673K
₹666K
₹0
₹7K
JL5
₹991K
₹991K
₹0
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)