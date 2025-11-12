Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in United States в Infosys варира от $64.4K на year за JL3B до $149K на year за JL6A. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)