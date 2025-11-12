Директория на компаниите
Infosys Full-Stack софтуерен инженер Заплати в Greater Delhi Area

Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Delhi Area в Infosys възлiza на ₹854K на year за JL4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Delhi Area възлiza на ₹649K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
JL3B
Systems Engineer(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹854K
₹854K
₹0
₹0
JL5
Technology Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в Infosys in Greater Delhi Area е с годишно общо възнаграждение от ₹1,414,543. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infosys за позицията Full-Stack софтуерен инженер in Greater Delhi Area е ₹648,985.

Други ресурси