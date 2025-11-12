Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Infosys варира от ₹746K на year за JL3B до ₹2.08M на year за JL6B. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.01M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)