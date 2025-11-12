Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Canada в Infosys варира от CA$105K на year за JL4 до CA$114K на year за JL5. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$97.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
JL3B
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$105K
CA$105K
CA$0
CA$0
JL5
CA$114K
CA$112K
CA$190.4
CA$1.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)