Infosys UX дизайнер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на UX дизайнер in India в Infosys възлиза на ₹1.22M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infosys. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
company icon
Infosys
UX Designer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.22M
Ниво
L3
Основна
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
6 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Infosys?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Infosys, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за UX дизайнер в Infosys in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,492,206. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infosys за позицията UX дизайнер in India е ₹1,130,885.

Свързани компании

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Вижте всички компании ➜

