Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Infor варира от $78.9K на year за Associate Software Engineer до $123K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $84K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
