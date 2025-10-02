Възнаграждението за Софтуерен инженер in Netherlands в Infor възлiza на €70.2K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Netherlands възлiza на €64.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
