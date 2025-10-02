Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Infor възлiza на CA$93.1K на year за Associate Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$98.8K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***