Infor Софтуерен инженер Заплати в Greater Hyderabad Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Infor варира от ₹667K на year за Associate Software Engineer до ₹1.69M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹1.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 1 още нива
₹13.94M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Infor?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Infor in Greater Hyderabad Area е с годишно общо възнаграждение от ₹2,068,031. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infor за позицията Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area е ₹1,207,534.

