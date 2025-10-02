Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в Infor варира от ₹667K на year за Associate Software Engineer до ₹1.69M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Hyderabad Area възлiza на ₹1.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***