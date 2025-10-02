Директория на компаниите
Infor
  • Czech Republic

Infor Софтуерен инженер Заплати в Czech Republic

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Czech Republic в Infor възлiza на CZK 1.25M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Czech Republic възлiza на CZK 1.31M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infor. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Infor?

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Infor in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,403,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infor for the Софтуерен инженер role in Czech Republic is CZK 1,137,187.

