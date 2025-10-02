Директория на компаниите
Infobip
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Croatia

Infobip Софтуерен инженер Заплати в Croatia

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Croatia в Infobip възлиза на €44.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infobip. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Общо годишно
€44.5K
Ниво
Middle
Основна
€42.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€1.9K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Infobip?

€142K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от €27 хил.+ (понякога €270 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Infobip in Croatia е с годишно общо възнаграждение от €58,148. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infobip за позицията Софтуерен инженер in Croatia е €42,547.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Infobip

Свързани компании

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Tata Elxsi
  • Ciklum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси