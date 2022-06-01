Директория на компаниите
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Заплати

Диапазонът на заплатите на Info-Tech Research Group варира от $31,990 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $119,710 за Продажби в горния край.

$160K

Ръководител на проект
Median $102K
Консултант по управление
$61.7K
Продажби
$120K

Софтуерен инженер
$32K
