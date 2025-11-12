Директория на компаниите
Info Edge
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

  • India

Info Edge Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) Заплати в India

Възнаграждението за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in India в Info Edge възлiza на ₹1.35M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.29M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Info Edge. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Info Edge?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) в Info Edge in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,039,419. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Info Edge за позицията Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in India е ₹1,382,382.

