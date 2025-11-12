Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Greater Delhi Area в Info Edge възлiza на ₹1.88M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Delhi Area възлiza на ₹1.77M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Info Edge. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
