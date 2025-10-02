Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Delhi Area в Info Edge варира от ₹1.8M на year за Senior Software Engineer до ₹4.88M на year за Tech Lead/Team Lead. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Delhi Area възлiza на ₹2.01M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Info Edge. Последна актуализация: 10/2/2025

Software Engineer
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Последни подадени заплати
Какви са кариерните нива в Info Edge?

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Info Edge in Greater Delhi Area е с годишно общо възнаграждение от ₹4,877,530. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Info Edge за позицията Софтуерен инженер in Greater Delhi Area е ₹2,065,751.

