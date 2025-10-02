Директория на компаниите
Info Edge
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

  • Greater Delhi Area

Info Edge Продуктов мениджър Заплати в Greater Delhi Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Greater Delhi Area в Info Edge възлиза на ₹3.96M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Info Edge. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Общо годишно
₹3.96M
Ниво
B4
Основна
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
4 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Info Edge?

₹13.94M

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов мениджър at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹4,874,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Продуктов мениджър role in Greater Delhi Area is ₹3,962,102.

