Info Edge Специалист по данни Заплати в Greater Delhi Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Delhi Area в Info Edge възлиза на ₹2.53M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Info Edge. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Общо годишно
₹2.53M
Ниво
4a
Основна
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Info Edge?

₹13.94M

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни

Допринеси

ЧЗВ

El paquete salarial más alto reportado para un Специалист по данни en Info Edge in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹3,877,414. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Info Edge para el puesto de Специалист по данни in Greater Delhi Area es ₹2,516,122.

