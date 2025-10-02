Директория на компаниите
Infinitus Systems
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • San Francisco Bay Area

Infinitus Systems Софтуерен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Infinitus Systems възлиза на $210K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infinitus Systems. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Infinitus Systems
Software Engineer
San Francisco, CA
Общо годишно
$210K
Ниво
-
Основна
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Infinitus Systems?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Infinitus Systems in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $427,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infinitus Systems за позицията Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area е $190,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Infinitus Systems

Свързани компании

  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Databricks
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси