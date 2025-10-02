Директория на компаниите
Infinitive Софтуерен инженер Заплати в Northern Virginia Washington DC

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Northern Virginia Washington DC в Infinitive възлиза на $124K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Infinitive. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Infinitive
Software Engineer
Ashburn, VA
Общо годишно
$124K
Ниво
hidden
Основна
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Infinitive?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Infinitive in Northern Virginia Washington DC е с годишно общо възнаграждение от $150,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Infinitive за позицията Софтуерен инженер in Northern Virginia Washington DC е $89,000.

