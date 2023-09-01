Директория на компаниите
Inetum
Inetum Заплати

Диапазонът на заплатите на Inetum варира от $19,857 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $162,089 за Бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Inetum. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $33K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Бизнес операции
$162K
Бизнес анализатор
$48.8K

Анализатор на данни
$19.9K
Информационен технолог (ИТ)
$37K
Консултант по управление
$25.2K
Продуктов мениджър
$30.5K
Ръководител на проект
$38.3K
Архитект на решения
$42.1K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Inetum, е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,089. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Inetum, е $36,991.

