Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in India в Indus Valley Partners варира от ₹509K до ₹708K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Indus Valley Partners. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

₹545K - ₹642K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹509K₹545K₹642K₹708K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Indus Valley Partners?

Архитект на данни

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Indus Valley Partners in India е с годишно общо възнаграждение от ₹708,275. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Indus Valley Partners за позицията Архитект на решения in India е ₹508,505.

