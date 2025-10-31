Директория на компаниите
Работите тук? Заявете вашата компания
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Kazakhstan в inDriver възлиза на KZT 23.19M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на inDriver. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Общо годишно
KZT 23.19M
Ниво
Middle
Основна
KZT 23.19M
Stock (/yr)
KZT 0
Бонус
KZT 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в inDriver?
+KZT 30.29M
+KZT 46.48M
+KZT 10.44M
+KZT 18.28M
+KZT 11.49M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в inDriver in Kazakhstan е с годишно общо възнаграждение от KZT 33,351,911. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в inDriver за позицията Продуктов дизайнер in Kazakhstan е KZT 23,186,435.

